Курс валют на 8 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 8 сентября.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 27 копеек и составляет 44,29 грн. Также снизились показатели евро и злотого – упали на 30 и 6 копеек соответственно.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США - 44,29 (-27 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,48 (-30 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,94 (-6 коп.).

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026 год на уровне 45,5–46 грн за доллар, подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет означать экономический кризис. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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