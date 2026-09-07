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- Украина
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Курс валют на 8 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 8 сентября.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 27 копеек и составляет 44,29 грн. Также снизились показатели евро и злотого – упали на 30 и 6 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 44,29 (-27 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,48 (-30 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,94 (-6 коп.).
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026 год на уровне 45,5–46 грн за доллар, подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет означать экономический кризис. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.