Курс валют на 9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальное значение курса на 9 ноября на уровне 36 гривен 4,07 копейки за доллар. Это менее чем на копейку больше официального курса на сегодня, который составляет 36 гривен 3,71 копейки за доллар. Евро стоит 38,45, а злотый – 8,61.

Об этом говорит курс на официальном сайте НБУ.

Напомним, что 3 октября курс доллара в Украине продвинулся впервые с 21 июля 2022 года.

14 месяцев официальный курс держался на уровне 36 гривен 57 копеек за доллар.

В то же время, по словам главы Национального банка Украины, гривна не совершила "полет в космос".

"А если учесть, что ранее курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 гривны за доллар (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась", – написал Пышный.

Курс доллара

1 доллар США – 36,0407 грн

Курс евро

1 евро – 38,4518 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 8,6108 грн

Напомним, банкирша спрогнозировала, каким будет курс доллара в середине ноября.

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