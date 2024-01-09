Курс валют на 9 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 января. Стоимость доллара – 38,19 – это на 12 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 22 коп., а злотый — 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,19 грн (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,79 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,61 грн (+7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 – 39,00 грн

"Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,30 – 39,00 грн

"Укрсиббанк" – 38,20 – 39,00 грн

"Укрэксимбанк" – 38,30 – 39,00 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн

"Сбербанк" — 42,10 — 42,95 грн

"ПУМБ" – 41,90 – 42,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,80 – 42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн

Как сообщалось, глава Нацбанка Андрей Пышный дал обещание по курсу гривны на 2024 год. В Нацбанке традиционно успокоили волнение украинцев из-за колебаний курса американской валюты.

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