Курс валют на 9 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк продолжает повышать курс доллара.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 января. Стоимость доллара – 38,19 – это на 12 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 22 коп., а злотый — 7 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,19 грн (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,79 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,61 грн (+7 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,40 – 39,00 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 – 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,30 – 39,00 грн
- "Укрсиббанк" – 38,20 – 39,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,30 – 39,00 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 — 43,00 грн
- "Сбербанк" — 42,10 — 42,95 грн
- "ПУМБ" – 41,90 – 42,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,80 – 42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,40 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
Как сообщалось, глава Нацбанка Андрей Пышный дал обещание по курсу гривны на 2024 год. В Нацбанке традиционно успокоили волнение украинцев из-за колебаний курса американской валюты.