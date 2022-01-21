Курсант и экс-пограничник пьяными пошли гулять в лес и оказались с турками в Польше

Курсант и экс-пограничник пьяными пошли гулять в лес и оказались с турками в Польше

Ребята рассказали, что всю ночь пьянствовали, а поэтому ничего не помнят.

Курсант Национальной академии сухопутных войск вместе с товарищем – экс-пограничником – пьяными пошли гулять в лес и попали в Польшу.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел утром на Рождество, 7 января, возле села Лопушанка Самборского района Львовской области. Украинским пограничникам стало известно, что пять человек незаконно перешли границу с Польшей. Трое из них были задержаны польскими правоохранителями. Нелегалами оказались граждане Турции.

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Еще двое парней бросились наутек назад в Украину. Пограничники с собаками отправились на поиски и задержали нарушителей на окраине села Лопушанка. Документов с собой у беглецов не было.

Один из них был одет в военную форму и берцы: оказалось, что это бывший пограничник, которого в прошлом году поймали нетрезвым во время несения службы. А второй был идентифицирован как курсант 3 курса Львовской Национальной академии сухопутных войск.

Ребята рассказали, что всю ночь пьянствовали, а под утро решили прогуляться по лесу. Курсант отметил, что был очень пьян, поэтому не помнит, где именно они гуляли и переходили границу или нет. Он помнит, как их задержали пограничники в селе Лопушанка. Экс-пограничник тоже сказал, что не помнит ничего.

Турковский районный суд оштрафовал нарушителей на 8500 грн. Такой же штраф заплатят и граждане Турции.

В пресс-службе Львовского пограничного отряда в комментарии изданию уточнили, что следствие еще должно установить, были ли двое украинцев организаторами незаконной переправки турок в Польшу.

Официально пресс-служба ГПСУ об инциденте не сообщала.

Напомним, что в Закарпатье пограничники задержали троих негелалов, которые шли в Румынию.

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