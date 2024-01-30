Курсантка правоохранительного вуза выдавала себя за бойца ВСУ и выманивала деньги на сайтах знакомств

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов Днепра. Девушка выдавала себя за военнослужащего и "выманила" более 800 000 тысяч гривен на сайте знакомств.

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из соцсетей. Она писала романтические сообщения от имени выдуманного парня.

"Потерпевшая, не подозревая, кто на самом деле скрывается за анкетой, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону. Для того, чтобы голос поклонника не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связях, поэтому так и разговаривает", - рассказали в ГБР.

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Впоследствии якобы боец ВСУ написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится. Впрочем, пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу. Так называемой племянницей, частенько приносившей подарки, оказалась сама подозреваемая.

"В один из моментов "боец" сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеский обстрел и получил серьезное боевое ранение и начал просить деньги на операцию. Считая мужчину своим парнем, потерпевшая, одолжив у знакомых и родственников более 800 тыс. грн, все отправила на счет мошенницы", - добавили там.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц Минобороны, которые закупали некачественную амуницию для военных, чем нанесли многомиллионный ущерб государству и поставили под угрозу жизнь наших воинов.

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