Промедление партнеров Украины по разрешению наносить удары западными ракетами по военным объектам РФ в глубоком тылу может нивелировать достижения операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает аналитик издания Bloomberg Марк Чемпион.

В своих выводах он сослался на недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, что Курская операция была бы ненужной, если бы союзники отменили ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по основным источникам огневой мощи России далеко за пределами фронта.

По мнению эксперта, оценка Курского гамбита Зеленского вполне справедливо сосредотачивает внимание на том, сможет ли этот шаг заставить диктатора-президента РФ Владимира Путина отвести войска с фронта на востоке Украины. В случае успеха операция ослабит давление на линию фронта, которая уже постепенно прогибается не в пользу ВСУ, убежден Марк Чемпион.

"Пока это не дало результата. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, собирая разнородные силы из других регионов для сдерживания украинского наступления на Курск. Однако, возможно, фокусировка на этом ошибочна", — отмечает аналитик.

Если наступление на Курск сможет, как надеется Зеленский, мобилизовать поддержку союзников, увеличить поставки вооружения и убедить Запад в необходимости снятия ограничений на ракеты большой дальности, это может дать гораздо более ощутимые результаты, убежден аналитик.

Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск и нейтрализовать ключевые преимущества России. К тому же, Киеву могу добраться небольшая территория, которую можно будет обменять во время будущих переговоров., способные в целом повлиять на ход войны", — считает Чемпион.

Если операция в Курской области не подтолкнет Запад к отмене ударов оружием большой дальности по объектам РФ в тылу, то, по словам Чемпиона, потенциальные стратегические выгоды могут быть упущены.

Напомним, аналитики ISW в новом отчете сообщили, что ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки, что в 33 км от международной границы.

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