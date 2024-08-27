Курская операция является пунктом плана победы Украины — Зеленский

Курская операция – важный этап плана победы Украины, не связанный с Формулой мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция является важным этапом в плане победы Украины и не имеет никакого отношения к пунктам Формулы мира.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 27 августа.

"Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция с Саммитом мира? Да, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Курская операция имеет свои отдельные цели, которые не относятся к мирным переговорам или другим дипломатическим инициативам. Она направлена на достижение победы в войне и обеспечение национальной безопасности Украины.

"Просто очень много всего пишут, и иногда это не очень помогает. Потому что это совсем не связанные вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами (в Катаре – ред.). Энергетика очень важна, но важно закончить войну. А Курская операция — один из этапов этого процесса," — отметил Зеленский.

Напомним, что издание The Washington Post написало, что Украина и Россия должны были отправить делегации в столицу Катара Доху для непрямых переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. В роли посредников должны выступить катарцы, которые встречались бы отдельно с украинской и российской делегациями.

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