"Курят в неустановленных местах": в МВД прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Украинская сторона не подтвердила причастность к взрывам на Крымском мосту, которые произошли в ночь на 17 июля.

Спикер ВМД ВСУ Дмитрий Плетенчук кратко высказался об инциденте.

"В Крыму сейчас — лето, курортный сезон. Поэтому все больше людей курят в неустановленных для этого местах, потому что наплыв туристов. Поэтому у них ночью что-то взрывается. Его (мост — ред.) просто могли модернизировать до уровня разводного, например. Или предупреждали неоднократно, что там, где мягкие грунты, строить такие сооружения нельзя, они не выдержат. Причин может быть много", — сказал он.

Напомним:

"Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту, в связи с чем движение по нему остановлено.

Минтранс России заявил, что на пролетах Крымского моста поврежден дорожный холст. В ведомстве заявили, что конструкции пролетов моста – на своих опорах, информация об их повреждении не соответствует действительности.

В крымских пабликах ночью были сообщения о по меньшей мере двух похожих на взрывы звуках.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате "чрезвычайной ситуации" на Крымском мосту погибла супружеская пара, родом из региона, а их несовершеннолетний ребенок госпитализирован.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост.