Кушнер раскрыл главную цель Трампа в отношении войны в Украине и намекнул на трехсторонние переговоры

Джаред Кушнер и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что главной целью Дональда Трампа является не просто прекращение боевых действий в Украине, а создание условий для достижения долгосрочного мира.

Об этом Кушнер заявил во время брифинга в Киеве в воскресенье, 6 сентября.

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По его словам, американский президент внимательно следит за ситуацией и «очень, очень настойчиво работает» над поиском пути к завершению войны. В то же время Трамп, по словам его представителя, стремится добиться не временного прекращения конфликта, а заключения рамочного соглашения, которое могло бы обеспечить длительный мир.

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«Речь идет не только о прекращении конфликта. Президент Трамп, прежде всего, сосредоточен на том, как разработать рамочное соглашение, которое действительно могло бы привести к прочному миру», — сказал Кушнер.

Он отметил, что отсутствие обстрелов в Киеве и Москве в течение последних нескольких дней является положительным сигналом, однако Вашингтон стремится к гораздо более широкому результату — прекращению боевых действий между Украиной и Россией.

По словам Кушнера, Трамп хочет, чтобы после окончания войны обе страны получили возможность сосредоточиться на развитии и реализации своего потенциала, а не на продолжении вооружённого противостояния.

«То, чего он действительно стремится достичь, — это ситуация, при которой между странами не будет боевых действий», — подчеркнул представитель президента США.

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Кушнер также рассказал, что Трамп поручил ему и специальному представителю США Стиву Виткоффу работать над формированием комплексного «пакета мирных предложений». К этой работе, по его словам, привлечены представители различных структур американского правительства, в частности под руководством вице-президента США и государственного секретаря Марко Рубио.

«Речь идет о том, какими должны быть элементы, необходимые для этого прочного мира», — пояснил Кушнер, добавив, что американская сторона пытается оценить, что потенциальное мирное соглашение может означать для Украины, России и международного сообщества.

О возобновлении трехсторонних переговоров

Кроме того, представитель Трампа выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, американская сторона уже имела опыт таких контактов около шести месяцев назад, когда вела переговоры с обеими сторонами.

«Одна из мер, которую мы со Стивом считаем действительно эффективной, — это возвращение к трехстороннему формату», — заявил Кушнер.

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Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении удастся добиться прогресса. При этом Кушнер подчеркнул необходимость обсуждать не только общие дипломатические вопросы, но и конкретные меры по деэскалации.

По его словам, трехсторонний формат является более эффективным, поскольку позволяет представителям всех сторон напрямую общаться друг с другом.

«Когда мы работали в трехстороннем формате, нам со Стивом это на самом деле нравилось гораздо больше, ведь тогда все общались друг с другом», — сказал Кушнер.

Переговоры представителей Трампа в Москве и Киеве — что известно

Напомним, что специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме эти переговоры охарактеризовали как довольно «содержательные». Там также сообщили, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.

В воскресенье, 6 сентября, Стив Виткофф и Джаред Кушнер выступили с первыми заявлениями по итогам переговоров о прекращении войны России против Украины.

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