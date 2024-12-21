"Кусок дрона влетел в окно, прямо на мой матрас": очевидцы рассказывают последствия атаки на Запорожье

20 декабря, Россия массированно атаковала Запорожье беспилотниками. Предварительно, в результате обстрела четыре человека получили ранения, среди них 12-летний ребенок. Повреждена многоэтажка и цветочный магазин.

Об этом пишет Общественное.

Взрывной волной поврежден цветочный магазин на первом этаже многоэтажки. В его помещении вылетели двери и окна, рассказала работница цветочницы Анна.

"Мы только месяц назад начали работать и на такое. У нас окна, двери, стены (повреждены, — ред.). Продаем фиалки. Наша директор решала их. В момент взрыва никого в помещении не было. Позвонила охрана и сообщила, что упала. "Шахед". Рядом в домах повреждения тоже, все вылетело: окна, балконы", — рассказала женщина.

Обломок российского беспилотника попал в окно жителю многоэтажки Кириллу Мирному. В момент взрыва юноша был на кухне.

"Окон нет всех, кусок дрона влетел в окно, прямо на мой матрас. А я только с работы приехал, мама просила посуду помыть. Так мыл посуду... Вот кусок дрона пробил стену и влетел прямо в кровать. Если бы я там был, это все", — сообщил Кирилл.

Местный житель Евгений в момент взрыва был в собственном доме. Взрывной волной в квартире мужчины повредило окна.

Живу на шестом этаже, у меня рамы и стекло полностью в спальне вылетели. Ни один замок не держит на рамах, все разорвано. Я живу с женой, она инвалид 1 группы. Мы в этот момент были дома, спали. Стекло на меня полетело. Мы целые, но испугались», — рассказал Евгений.

Напомним, слухи о возможном наступлении российских захватчиков на Запорожье распространяются еще с марта и являются частью враждебной ИПСО.

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