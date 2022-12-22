Кутья на Рождество: пять рецептов главного блюда зимних праздников из разных регионов Украины

Кутья готовится в канун Рождества Христова (25 декабря у христиан западного обряда и 7 января у христиан восточного обряда). Это блюдо считается одним из главных на Сочельнике — праздничном ужине, за которым собирается вся семья. ТСН.ua подготовил для вас интересные факты о кутью и рецептах из пяти разных регионов Украины.

Что значит кутья и откуда она к нам "пришла"

Среди наших предков была интересная легенда о кутью. Украинцы издавна верили, что еще в начале мира, когда Ева с Адамом съели неверный фрукт и бросились в ноги Господа, чтобы умолять прощение, Бог сказал им: "Встаньте, запоздалое ваше раскаяние! За то, что вы совершили, теперь должны страдать и очиститься от зла, которое вам совершил сатана, тогда вы войдете в рай и будете со мной: это я вам обещаю, а потому, что вы слабые создания, то ждет вас очень тяжелая жизнь, но я ваш Отец и хочу вам помочь в этом трудном путешествии".

Тогда дал три мешочка Еве и Адаму, в которой, по его словам, была пища для души и тела. В первом – вера, во втором – надежда, а в третьем – любовь. Два первых мешочка Господь повелел нести Адаму, а последний – Еве.

По легенде, в первом лежали зерна пшеницы. И сказал Бог Адаму: "Эту пшеницу ты посей и она будет пищей твоей и твоего наследия. Она будет скреплять тебя верою, чтобы я вас не оставил". Во втором мешочке был мак: "Этот мак будет служить мастью для твоего хлеба и возбуждать в вас надежду, что моему милосердию. нет конца. Это так, как с красивым и нежным цветом мака. Если он не упадет преждевременно, то выдаст зерно. Так и есть и с надеждой". Это сказал Господь. А в третьем мешочке, который развязала Ева, был мед. И Бог сказал: " Этот мед собирает пчелка, моя неусыпная работница. Она будет наслаждать хлеб, который придется вам с трудом добывать. Этот мед будет вспоминать вам любовь, которая ублажает душу и поведет вас ко мне. Я пошлю вам Спасителя, чтобы это вам припомнил" и помог найти путь, ведущий ко мне. Тогда в день его рождения дойдете за этими мешочками, чтобы приготовить блюдо, которое вспомнит вам мои сегодняшние слова".

С тех пор прошло много лет, люди стали забывать дары, подаренные им Господом. В душе не было места надежды, любви и веры. И тогда Бог послал Спасителя, родившегося в Вифлееме. Каждый год украинцы готовят из даров особое блюдо, которое называют кутью.

Как готовить традиционную кутью

Как готовить традиционную кутью / Фото: commons.wikimedia.org

Что нужно на кутью:

1 л пшеничного зерна;

2 л воды;

0,5 столовых ложки соли;

2 стакана меда;

2 стакана мака;

орехи и изюм по вкусу.

К приготовлению кутьи на Рождество наши предки относились очень ответственно. Заранее зерна расстилались тонким слоем на чистой льняной скатерти, а перед приготовлением промывались родниковой водой. Затем их заливали на несколько часов, чтобы они настоялись. Затем зерно высыпалось в подготовленную кастрюлю, заливалось водой (соотношение 1:2) и ставили на средний огонь. Когда каша закипала, огонь сразу убавляли до минимума и доводили еще раз до состояния кипения. Обязательно добавляли соли. А потом накрывали крышкой, чтобы зерно полностью впитало жидкость. Кастрюлю заворачивали в теплую одежду.

Тогда переходили к приготовлению мака. Его заранее замачивали на 10 часов в воде. Тогда отцеживали лишнюю жидкость и растирали в макитре (горшке). Сегодня для этого можно использовать миксер или мясорубку.

Мед разогревали, но не кипятили. Наизали кусочками грецкие орехи, сухофрукты. Изюм дополнительно заливали на 1 минуту кипятком.

В пшеницу добавляли мак, мед, перемешивали до однородности и украшали изюмом и орехами.

Кутья по-восточному

Кутья на Рождество / Фото: commons.wikimedia.org

Немного другой кутью готовили на Сочельник на Донетчине и Луганщине. К каше обязательно прибавляли рис.

Чтобы приготовить такое блюдо, мак заливают крутым кипятком на 1 час. Затем тщательно растирают. На 30 минут заливают кипятком изюм. Орехи измельчают и обязательно поджаривают. Рисовое зерно промывают под проточной водой, ставят кипятиться, затем снова промывают и варят на маленьком огне до готовности (примерно 15-20 минут). В процессе нужно добавить щепотку сахара. Берут 120 г меда, заливают его 100-200 мл кипятка или компота, а затем смешивают все ингредиенты с рисом.

Кутья с бобальками: рецепт с Лемковщины

Кутья из Лемковщины / Фото: Pexels

На Закарпатье среди лемков кутью готовили с бобальками — это небольшие дрожжевые булочки, которые, согласно народным поверьям, способны уберечь от разных болезней.

Чтобы приготовить бобальки нужно было взять:

250 мл воды;

25 г свежих дрожжей;

80 г сахара;

500 г пшеничной муки;

щепотка соли.

Теплая вода смешивается с дрожжами, добавляется сахар и мука. Замешивается тесто, которое нужно оставить на час в теплом месте. Тесто разделяется на части, раскатывается и разрезается на небольшие кусочки. Их выкладывают на противень, а затем отправляют в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

После запекания бобальки слегка размягчают с помощью кипятка. Для этого их выкладывают в дуршлаг, а затем на несколько секунд отправляют в кипяток.

Запаренный и уже растертый мак перемешивают с медом, добавляют бобальки и тщательно смешивают. Можно добавить к необычному углу немного орешков по вкусу.

Кутья по-ровенски

Кутья по-ровенски / Фото: YouTube

В Ровенской области кутью готовят так: с вечера накануне Сочельника замачивают пшеницу. На утро сливают почти всю воду (оставив всего один сантиметр над зерном). А вот маковые зерна вообще не перетирают, а просто добавляют к уже готовому блюду. Кашу варят до готовности на маленьком огне. Обязательно добавляют курагу, которая придает особый вкус и аромат блюду.

Как готовят кутью на Полтавщине

Рождественская кутья: рецепты / Фото: YouTube

Главная особенность полтавского угла в том, что к ней не добавляют мака или изюма. Ее готовят исключительно из пшеницы и компота. Пшеничную крупу заготовляют еще с вечера, залив ее холодной водой в пропорции 1:2.

Утром пшеницу варят на небольшом огне до полной готовности. Добавляют сладкий концентрированный компот из яблок и груш. Иногда могут украсить блюдо черносливом, который предварительно заливают кипятком. Всю смесь доводят до кипения, а перед подачей на стол охлаждают.

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