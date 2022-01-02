28 декабря 2020 года в Германии работникам дома престарелых вводят дозу вакцины, которая в 5 раз превышает норму / Pexels

Кузин объяснил, как получить дополнительную и бустерную дозу вакцины против коронавируса и какая между ними разница

Кузин объяснил, как получить дополнительную и бустерную дозу вакцины против коронавируса и какая между ними разница

Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

Человек, имеющий проблемы с иммунитетом или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, могут получить дополнительную дозу вакцины.

Об этом заявил "Суспильному" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Такая доза называется дополнительной. Речь идет об иммунокомпроментированных людях после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией, на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет.

Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека, после двух доз прививки.

Чтобы получить ее, человек должен обратиться к своему профильному личному врачу: онкологу, инфекционисту, получить направление в любой форме, даже советы, и после этого обратиться в пункт прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины, или Pfizer или Moderna.

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Бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. По состоянию на сегодняшний день 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет. Это решение в ближайшее время также вступит в силу. Также ожидается решение НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих.

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