Кузин рассказал, когда в Украине может появиться собственная вакцина от коронавируса

Прототип вакцины может появиться уже в конце этого года.
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда в Украине мы увидим отечественную вакцину от коронавируса.
Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.
Так, по словам Кузина это будет еще не скоро, однако прототип вакцины может появиться уже в конце этого года.
"В конце этого года мы ожидаем итоги работы украинских ученых. Они должны представить свои первые результаты. Скорее всего, это будет прототип вакцины. Условно или молекула, или готовое описание процедуры производства. То есть то, что можно взять для доклинических испытаний", — сказал санврач.
Напомним, ранее в интервью ТСН.ua Кузин сообщил, что в Украине над разработкой украинской вакцины от COVID-19 работает три команды, однако они находятся еще на достаточно раннем этапе теоретического обоснования или доклинического этапа испытания препарата. Что же касается локализации (ред. — производства на территории страны уже существующих вакцин), то тут государство продвинулась немного дальше, сказал главный санврач страны.