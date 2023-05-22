Кузнецы превращают гильзы от снарядов в произведения искусства для помощи ВСУ

Арт-объекты, перекованные из артснарядов, выставляют на аукцион, чтобы за вырученные средства приобрести украинским воинам то, что им необходимо для защиты государства.

В Ивано-Франковской области волонтеры перековывают выстреленные артиллерийские гильзы на художественные произведения. Гильзы, с которыми работают местные кузнецы и художники по металлу, передают украинские защитники с поля боя и оккупированных территорий. Затем эти арт-объекты выставляют на аукцион, чтобы за вырученные средства приобрести украинским воинам то, что им необходимо для защиты государства.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На этот раз из 105-мм гильзы английской гаубицы (снаряд был выпущен 46-й бригадой в районе Соледара) кузнецы создали арт-объект в виде карты Украины.

Гильзу разогрели и расклепали, но верхнюю капсюль оставили. Она символизирует основное направление боевых действий. А деревянная основа – украинская земля. И там, где она выжжена, там прошел враг.

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Свои изделия художники и волонтеры продают, а деньги направляют на нужды Вооруженных сил Украины. Сделать такую карту из гильз – работа кропотливая, на одну уходит в среднем две недели.

Но оно того стоит, говорят волонтеры, за первое проданное произведение уже закупили 30 приборов ночного видения. Сейчас они готовят очередной аукцион-лотерею, чтобы собрать 10 тысяч евро — на квадрокоптер для 47-й отдельной механизированной бригады.

"Мы, украинцы, народ крепкий. Как один человек мне сказал, только избранный народ может превратить оружие в творчество. Поэтому мы так и сделали", — заметил волонтер Иван Зобков.

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