Квартира нападающего, который устроил теракт в Киеве: какие документы там нашли (фото)

После теракта в Киеве правоохранители исследовали квартиру нападавшего, которую он сам поджег. В уцелевших вещах нашли документы, которые могут стать ключевыми доказательствами.

Автор публикации
Анастасия Грубрина
Квартира нападающего в Киеве

Квартира нападающего в Киеве

Во время вчерашнего теракта в Голосеевском районе Киева нападающий поджег собственную квартиру. Он сделал это прежде, чем выйти с оружием на улицу и расстреливать украинцев.

Стало известно, как выглядит квартира ликвидированного нападающего после пожара и что там уцелело. Кадры опубликовало Суспільне.

Что нашли в квартире нападающего

В сети обнародовали кадры из квартиры мужчины, устроившего стрельбу в Голосеевском районе столицы 18 апреля.

В обгоревшем жилье нашли документы на русском языке. На кадрах видны заявления от нападающего о том, что ему угрожал физической расправой сосед.

Также удалось найти документы, скорее всего, от суда.

Состояние жилья и найденные там документы станут доказательствами по делу, которое расследуют как террористический акт.

Ожидается, что кипы чудом невыгоревших документов станут основными доказательствами по делу и позволят узнать о мотивах нападающего.

Теракт в Киеве 18 апреля: последние новости

Напомним, сегодня утром в сети появилось видео, как сотрудники полиции убегают от стрелка. Они оставили людей и ребенка, родители которого погибли от выстрелов вплотную.

Действия правоохранителей во время теракта будут проверяться.

Вооруженный мужчина забрал жизни шести человек. Он вышел из дома, начал расстреливать людей. Позже забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

На место сразу прибыли правоохранители и КОРД. После 40-минутных переговоров нападающий отказался общаться с полицией дальше и идти на уступки.

В магазине нападавший убил еще одного человека. После этого его ликвидировали бойцы КОРД. Среди жертв — шесть человек. Среди раненых есть ребенок, родители которого были убиты террористом на улице.

Киевский стрелок публично распространял антисемитские и антиукраинские взгляды в соцсетях. В частности, призывал к насилию против евреев, одобрительно отзывался о методах Гитлера.

По данным расследователей, на своей странице Facebook в 2016-2019 годах он открыто пропагандировал радикальные идеи и отрицал легитимность Украины.

