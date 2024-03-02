Квартира по цене компьютера: сколько стоит купить жилье в Харькове во время войны (фото)

Сейчас в Харькове продается более 19 тысяч квартир.

Стоимость квартир в Харькове одна из самых низких среди крупных городов Украины во время войны. Из-за постоянных российских обстрелов спроса на покупку жилья почти нет, а цены упали. Средняя стоимость м² по состоянию на конец февраля 2024 года., по данным Dom.ria, составляет 799 долларов или 30 921 гривну.

Для сравнения, в Киеве м² на вторичном рынке стоит в среднем 2 043 доллара, а квартира — более 144 тыс. долларов. Во Львове средняя стоимость м² составляет 1457 долларов, в Днепре — 1067 долларов.

Сколько стоит квартира в Харькове

Средняя цена объекта в Харькове составляет 39 239 дол. Дешевле всего в Индустриальном районе города — 643 дол. за м². В других районах цены следующие:

Киевский — 663 дол.

Немышлянский – 846 дол.

Новобаварский — 784 дол.

Основянский – 834 дол.

Салтовский — 763 дол.

Слободской – 815 дол.

Холодногорский – 837 дол.

Шевченковский — 999 дол.

Самые дешевые квартиры в Харькове

Цены на квартиры-гостинки в Харькове стартуют от 3,5 тыс. долларов. Самый дешевый вариант — жилье общей площадью 21 м² в Киевском районе. Квартира нуждается в ремонте, но полностью меблирована и укомплектована техникой.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

За 7 тыс. долларов продается гостинка с евроремонтом в новом доме, однако ее площадь меньше — 13,4 м². В целом на сайтах по поиску недвижимости много таких дешевых предложений на любой вкус и бюджет. За 9 тыс. долларов можно приобрести гостинку со свежим ремонтом, техникой и кухней.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

Смарт-квартиры в Харькове

Приобрести смарт-квартиру в Харькове можно не менее чем за 11,5 тыс. долларов. Самый дешевый вариант — жилье площадью 12 м² в новостройке со свежим ремонтом, мебелью и техникой. За такие же деньги продается однокомнатная квартира 25 м2, в которой начали капитальный ремонт.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

Однокомнатную квартиру площадью 27 м2 в Харькове можно приобрести за 12 тыс. долларов. Подобных объявлений очень много. Такое жилье преимущественно со свежим ремонтом, укомплектованное мебелью и техникой.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

От 15 тыс. долларов в Харькове можно найти однокомнатную квартиру возле метро и с современным ремонтом.

Двухкомнатные квартиры

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Харькове стоит 7 тысяч долларов. Это гостинка площадью 28 м², которая требует ремонта. Несколько дороже, за 9,2 тыс. долларов, можно приобрести гостинку укомплектованную мебелью, техникой и своим санузлом.

За 16,5 тыс. долларов продается двухкомнатная квартира площадью 48 м2 в Индустриальном районе. Она расположена на первом этаже девятиэтажного дома с мебелью и техникой.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

Много предложений по продаже двухкомнатных квартир за 18 тысяч долларов. Их площадь около 45 м2. Такое жилье укомплектовано мебелью и техникой, но нуждается хотя бы в косметическом ремонте.

Двухкомнатные квартиры с евроремонтом в Харькове стартуют от 22 тысяч долларов. К примеру, за такую цену предлагают жилье в Салтовском районе. Площадь квартиры составляет 44 м², вся техника и мебель остается новому владельцу.

Квартира в Харькове/Фото: Dom.ria

Относительно дешевых вариантов жилья на сайтах много, но элитную недвижимость также пытаются продать. Так, в Харькове предлагают двухкомнатную квартиру в центре за 430 тыс. долларов. Ее площадь составляет 170 м2.

Трехкомнатные квартиры

Цены на трехкомнатные квартиры в Харькове стартуют от 11,5 тысячи долларов. Общая площадь жилья 42 м2. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома и нуждается в ремонте.

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За 23 тыс. долларов в Харькове можно купить трехкомнатную квартиру площадью 65 м². Она расположена на шестом этаже девятиэтажного дома. Предложений от 23 до 30 тыс. долларов много, почти все они нуждаются хотя бы в косметическом ремонте.

Трехкомнатную квартиру укомплектованную необходимой для жизни техникой и мебелью в Харькове можно купить не менее 25 тыс. долларов. К примеру, в Киевском районе города предлагают жилье площадью 62 м² в жилом состоянии. Все в квартире остается новому владельцу.

Напомним, в Украине подорожала аренда жилья. Читайте, какая область в топе, какие цены и что обязательно нужно проверить перед договором аренды жилья.

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