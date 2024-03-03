Квартира в Днепре: сколько стоит самое дешевое жилье и какова стоимость трехкомнатной (фото)

Однокомнатные квартиры в Днепре стоят от 16 тысяч долларов.

Стоимость жилья в прифронтовом Днепре остается высокой из-за наплыва переселенцев, несмотря на регулярные российские обстрелы. По данным dom.ria, средняя цена за м² по состоянию на начало марта 2024 составляет 1 071 доллар (40,7 тысяч гривен). Средняя цена за объект — 64 996 долларов.

Для сравнения, в Киеве м² на вторичном рынке стоит в среднем 2 043 доллара, а квартира – более 144 тыс. долларов. Во Львове средняя стоимость м² составляет 1457 долларов, в Харькове – 799 долларов.

Цены на квартиры в Днепре по районам.

Амур-Нижнеднепровский — 900 долларов м²

Индустриальный — 912 долларов м²

Новокодакский — 795 долларов м²

Самарский — 784 доллара м²

Соборный — 1 315 долларов м²

Центральный — 1 083 доллара м²

Чечеловский — 883 доллара м²

Шевченковский — 1 082 доллара м²

Самые дешевые квартиры в Днепре

Цены на квартиры в Днепре стартуют от 13 тысяч долларов. За такую сумму можно приобрести небольшую "однушку". К примеру, в Новокодакском районе продается квартира площадью 16 м². Она расположена на втором этаже двухэтажного дома. В квартире есть все необходимое для жизни, но она нуждается в ремонте.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

За 14 тысяч долларов в Днепре продается квартира с ремонтом в районе 12 квартала. Ее площадь 22 м². Жилье расположено в многоэтажке.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Много предложений по продаже жилья в Днепре за 15-18 тысяч долларов. Вариантов несколько: однокомнатные квартиры под ремонт, смарт-квартиры или квартиры-студии в разных районах города. Среди объявлений можно найти предложения с мебелью и техникой.

Однокомнатные квартиры

За 15 тысяч долларов в Днепре можно купить маленькую однокомнатную квартиру в жилом состоянии. К примеру, за такую цену продается жилье площадью 23 м² в Шевченковском районе. Квартира расположена на первом этаже многоэтажки.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Квартиру под ремонт площадью 30 м² можно купить за 18 тысяч долларов. Она расположена в трехэтажном доме Амур-Нижнеднепровском районе. Владельцы приступили к ремонту, демонтировали пол, установили балкон.

За 19 тысяч долларов продается "малосемейка" на жилом массиве "Тополь". Квартира в жилом состоянии, под ремонт. Укомплектована мебелью и техникой.

Чуть дороже, за 19,5 тысяч долларов, в Днепре выставлена на продажу однокомнатная квартира-студия с ремонтом в новостройке в Новокодакском районе. Ее площадь 22 м². Вокруг дома закрыта территория, есть детская площадка.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Однокомнатную квартиру со свежим ремонтом и новой техникой можно купить от 25 тысяч долларов. К примеру, в Амур-Нижнеднепровском районе продается "однушка" площадью 34 м². Мебель и техника остаются новому владельцу.

Двухкомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры в Днепре стоят от 16 тысяч долларов. За такую сумму можно купить жилье под ремонт. Квартиры в жилом состоянии стоят от 23 тысяч долларов. К примеру, в Индустриальном районе продается квартира площадью 44 м² в многоэтажке. В ней выполнен косметический ремонт.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Жилье со свежим ремонтом в Днепре стоит от 30 тысяч долларов. В Чечелевском районе выставлена на продажу квартира площадью 34 м². Вся мебель остается новому владельцу.

За 30 тысяч долларов также можно купить двухкомнатную квартиру в новостройке после строителей. К примеру, в ЖК Олимпийский, который сдан в эксплуатацию и заселен.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Трехкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры в Днепре стоят от 20 тысяч долларов. Самый дешевый вариант – жилье площадью 52 м² в двухэтажном доме в Чечелевском районе. Квартира нуждается в ремонте.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

За 35 тысяч долларов можно купить трехкомнатную квартиру с мебелью и техникой в Индустриальном районе. Все они остаются новому владельцу. Площадь жилья – 57 м².

Похожая квартира на правом берегу Днепра стоит 37,5 тысяч долларов. В ней выполнен косметический ремонт, есть все для комфортной жизни.

За 40 тысяч долларов в Днепре выставлена на продажу большая трехкомнатная квартира площадью 92 м² с капитальным ремонтом. Она расположена на втором этаже четырехэтажного дома в Новокодакском районе.

Квартира в Днепре / Фото: dom.ria.com

Только на одном сайте по продаже жилья в Днепре выставлено на продажу около 15 тысяч квартир. Среди них можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек.

Напомним, стоимость квартир в Харькове является одним из самых низких среди крупных городов Украины во время войны. Из-за постоянных российских обстрелов спроса на покупку жилья почти нет, а цены упали. Читайте, сколько стоит купить свою квартиру в городе.

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