Квартира в обмен на пожизненный уход: какие "сюрпризы" ждут нового владельца

Квартира / © iStock

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Квартира в обмен на пожизненное содержание гарантирует право собственности с одним условием: новый хозяин не имеет права продавать жилье и обязан лично заботиться о питании, деньгах и уходе за человеком. В случае невыполнения этих требований, сделку можно легко потерять через суд.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Право передавать имущество в обмен на пожизненное содержание и уход предусмотрено гражданским законодательством Украины. Основные правила такого договора определяет глава 57 Гражданского кодекса Украины.

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Договор пожизненного содержания — какое имущество можно передать

Согласно статье 744 Гражданского кодекса Украины, по договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона — отчуждатель — передает другой стороне — приобретателю — в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другую недвижимость или движимое имущество, имеющее значительную ценность.

При этом приобретатель берет на себя обязательство пожизненно обеспечивать отчуждателя содержанием и/или уходом.

То есть отчуждатель передает право собственности на имущество, указанное в договоре, а приобретатель обязуется в течение всей жизни обеспечивать его в соответствии с согласованными сторонами условиями.

Кто может заключить договор пожизненного содержания?

Отчуждателем может выступать любое физическое лицо независимо от возраста или состояния здоровья. Приобретателем, в свою очередь, может быть совершеннолетнее дееспособное физическое или юридическое лицо.

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В то же время, стороны могут предусмотреть в договоре, что содержание и/или уход будут предоставляться не непосредственно отчуждателю, а другому лицу, которое они определили в документе.

Деньги, питание и уход в обмен на квартиру

Конкретные виды материального обеспечения и ухода стороны определяют самостоятельно и фиксируют его в договоре. Приобретатель должен выполнять именно те обязанности, о которых договорились стороны.

В частности, отчуждателю могут предоставлять:

питание;

необходимую помощь и уход;

денежные средства;

другие виды материального обеспечения, предусмотренные договором.

Если приобретатель обязуется обеспечить отчуждателя жильем, в договоре нужно четко прописать, в какой именно части жилого помещения он будет иметь право проживать.

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Размер материального обеспечения для иждивенца

Материальное обеспечение, которое приобретатель должен ежемесячно предоставлять отчуждателю, должно иметь денежную оценку. Сумму, виды обеспечения и другие связанные с ним условия стороны самостоятельно согласовывают при заключении договора. Поэтому все обязанности приобретателя следует подробнее зафиксировать в документе, отметив конкретно, что именно и в каком объеме он должен предоставлять.

Можно ли продать квартиру сразу после заключения договора?

Несмотря на то, что после заключения договора право собственности на имущество переходит к приобретателю, распоряжаться им по своему усмотрению он не может. Пока живой отчуждатель, приобретатель не имеет права продавать, дарить, обменивать полученное имущество, передавать его в залог или отчуждать каким-либо другим способом.

Также в течение жизни отчуждателя на это имущество не может быть обращено взыскание.

Следовательно, приобретатель действительно становится собственником имущества, однако закон ограничивает его возможность распоряжаться им до момента смерти лица, передавшего имущество по договору.

Как заключают договор пожизненного содержания?

Договор пожизненного содержания (ухода) должен быть заключен в письменном виде и обязательно удостоверен нотариусом. Если предметом договора является недвижимость, право собственности приобретателя также подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.

Что происходит, если новый собственник жилья не выполняет свои обязанности?

Договор пожизненного содержания предусматривает взаимные права и обязанности его сторон. Поэтому неисполнение или ненадлежащее исполнение приобретателем предусмотренных договором обязательств может стать основанием для юридических последствий.

В частности, если приобретатель не выполняет или ненадлежаще выполняет свои обязанности, суд может расторгнуть договор по требованию отчуждателя или третьего лица, в пользу которого он был заключен.

При этом утрата или повреждение имущества, переданного приобретателю, не освобождает его от обязанностей перед отчуждателем и не уменьшает их.

Похороны пожизненного иждивенца

После смерти отчуждателя приобретатель обязан его похоронить. Это требование применяется даже тогда, когда стороны отдельно не указали такую обязанность в договоре пожизненного содержания.

Что следует детально прописать в договоре пожизненного содержания?

Чтобы в будущем избежать конфликтов и судебных споров, перед заключением договора сторонам следует подробнее согласовать все важные условия. В частности, следует определить виды и объем материального обеспечения, порядок и объем ухода, место жительства отчуждателя, а также размер денежного довольствия.

Чем четче в договоре будут определены права отчуждателя и обязанности приобретателя, тем меньше рисков возникновения недоразумений в будущем.

Перед подписанием договора пожизненного содержания целесообразно проконсультироваться с нотариусом и внимательно проверить все его положения.

К слову, в Верховной Раде готовят законопроект, который усложнит продажу или выселение уязвимых граждан из их единственного жилья из-за долгов или мошенничества. Новые правила коснутся пенсионеров, людей с инвалидностью, одиноких пожилых людей и военных.

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