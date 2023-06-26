Квартира в оккупированном Бердянске стала пристанищем для 170 кошек: невероятная история спасения пушистиков

На содержание 170 кошек и 2 собак необходимо от 2500 гривен в день.

В трехкомнатной квартире волонтерки Татьяны Переверзевой в оккупированном Бердянске проживает 170 кошек. В начале полномасштабной войны было 90 животных. Женщина называет это убежищем домашнего типа.

Невероятную историю спасения пишет LIGA.Life.

По ее словам, в Бердянске не было и нет убежища для кошек. Поэтому люди стали сами просить женщину о помощи, чтобы оставить своих любимцев у нее.

"Мы уезжаем, если надо, забираем животных, обращаемся в ветклинику, стерилизуем кошек. Затем пытаемся пристроить четырехлапых бездомных, но это непросто. Вот и остаются они под моим пристальным наблюдением, а люди сбрасывают деньги на уход за животными", — рассказывает она.

Вместе с Татьяной раньше жили мама, муж и дочь. Они сначала ссорились с ней из-за животных, а затем смирились. Мамы уже три года нет, а дочь уехала в Германию. В квартире сейчас живет только Татьяна с помогающим мужчиной.

Волонтер рассказывает, чтобы не было неприятного запаха от кошек, она постоянно убирает и мыть пол. Говорит, что соседи не жалуются. По словам Татьяны, котики приучены к туалету. Впрочем, вред немного приносят — шкрябают мебель.

Женщина говорит, что сейчас корм и лекарства находятся в свободном доступе. На содержание 170 кошек и 2 собак необходимо от 2500 гривен в день. Денежные средства идут на мешок корма, наполнитель и лекарства. По словам Татьяны, у нее наибольшее убежище домашнего типа на оккупированной части Украины.

"Они для меня, как дети, а моя квартира – как круглосуточный стационар. Животные всегда под моим присмотром. А если арендовать помещение, то ты сможешь прибежать утром и вечером, убрать, покормить – и все. Ты можешь не заметить начинающуюся болезнь, к тому же котики скучают. Когда в Бердянске были взрывы, я не просыпалась, а когда кто-то из больных кошек мяукнет, я сразу подходила", - говорит женщина.

Напомним, российские кафиры в Бердянске убили двух подростков — Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. ТСН.ua собрал подробности трагедии.