Квартира за миллион и земля: военный из Мариуполя получил денежную компенсацию и обзавелся серьезной недвижимостью

Квартира за миллион и земля: военный из Мариуполя получил денежную компенсацию и обзавелся серьезной недвижимостью

До этого в Мариуполе он арендовал с семьей квартиру.

Военнослужащий из Мариуполя Роман Гончаренко купил себе квартиру в Харькове, стоимостью в 1,3 млн гривен.

Об этом пишет издание Newsroom.

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Начальник отдела социально-гуманитарного обеспечения воинской части 1482, которая базируется в Мариуполе Донецкой области, приобрел себе квартиру площадью в 65,1 квадратный метр. В ней один "квадрат" стоит 20 600 гривен. Общая стоимость квартиры — 1,343 млн гривен.

В то же время в Мариуполе Роман Гончаренко арендовал с семьей квартиру, площадь которой 46,6 "квадратов". А в поселке Борки Харьковской области у него есть земельный участок на 200 соток.

В ежегодной декларации Гончаренко указал, что в 2020 году получил 404 тысяч гривен зарплаты. В качестве денежной компенсации ему насчитали еще 1,12 гривен. Наличными он хранил 1,5 млн гривен и 16 тысяч долларов.

Напомним, что квартиры в новостройках столицы продолжают дорожать. За последний месяц средние цены выросли на 3,5%, а за год — практически на четверть. Это пиковый показатель за последние семь лет.

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