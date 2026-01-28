Квартира за миллионы и служба на бумаге: полковник ТЦК оказался под следствием

ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларации, а также в несанкционированном изменении информации в автоматизированных служебных системах.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

Речь идет о должностном лице, ранее возглавлявшем районный ТЦК. Ему инкриминируют умышленное непредставление или внесение ложных данных в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем (ч. 1 ст. 362 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Следствие установило, что в декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн. гривен. Имущественные права были оформлены на супругу должностного лица, однако в соответствии с антикоррупционным законодательством такое имущество подлежит обязательному декларированию.

Кроме того, правоохранители обратили внимание на обстоятельства перевода подозреваемого во Львов. По данным следствия, он инициировал смену места службы, осознавая возможные правовые последствия действий в предыдущей должности.

Второй эпизод относится к апрелю 2025 года. Тогда, будучи в должности начальника районного ТЦК, полковник, по версии следствия, внес в служебные базы данные о якобы прохождении военной службы своим знакомым - мужем призывного возраста. На самом деле этот человек находился по месту жительства и не проходил службу, что могло позволить ему избежать мобилизационных мероприятий.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

