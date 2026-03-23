Квартирантка обокрала пенсионерку более чем на полмиллиона гривен: какая судьба девушки

Квартирантка, подозреваемая в обворовывании пенсионерки-владелицы жилья / © Национальная полиция Украины

В Каменце-Подольском завершили расследование дела о краже крупной суммы денег. 17-летняя девушка в течение нескольких месяцев тайно забирала сбережения 76-летней владелицы квартиры, которую арендовала. Теперь злоумышленнице грозит суровое наказание.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Девушка из Орининской громады снимала комнату в доме 76-летней жительницы Каменца-Подольского. За несколько месяцев проживания квартирантка незаметно украла все сбережения хозяйки, которые та хранила в шкафу.

По предварительным оценкам, общая сумма украденного составляет 12 тыс. долл. и более 40 тыс. грн, что в пересчете превышает полмиллиона гривен. Эти средства потерпевшая собирала в течение всей жизни.

Обнаружив пропажу денег, пенсионерка немедленно обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастна именно ее 17-летняя квартирантка. Установлено, что в течение последних месяцев девушка вела роскошный образ жизни и тратила средства на дорогие покупки.

Правоохранители уже завершили расследование дела по статье о краже в крупных размерах, совершенной в условиях военного положения. Материалы направили на рассмотрение суда. За это преступление девушке грозит от пяти до восьми лет заключения.

К слову, в Хмельницком к трем годам тюрьмы приговорили 22-летнего мошенника, который под видом военного обманул женщину на более 670 тыс. грн. Злоумышленник познакомился с потерпевшей в Telegram и в течение нескольких месяцев выманивал деньги якобы на нужды подразделения, но тратил их на собственные развлечения.