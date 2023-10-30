Квартиру Зеленских в Ялте продали на аукционе: оккупанты сообщили, за сколько дом ушел с торгов

Недвижимость Владимира и Елены Зеленских в Крыму в ЖК "Император " была продана в ходе торгов за 44,3 миллиона рублей (свыше 476 тыс. долларов США), что на 20 миллионов выше заявленной стоимости.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Оккупационные власти Крыма устроили открытый аукцион в понедельник, 30 октября, где, по опубликованным результатам, победила так называемая Ольга Николаевна Липовецкая из Москвы.

Недвижимость Владимира и Елены Зеленских в Крыму в ЖК "Император" была продана во время торгов Фото: Скрин

За дом Зеленских соревновались Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победила Ольга Липовецкая, предложив сумму 44 миллиона 356 тысяч рублей.

Недвижимость Владимира и Елены Зеленских в Крыму в ЖК "Император" продали во время торгов Фото: Скрин

Шаг аукциона составил 1,2 миллиона рублей.

Ранее ТСН.ua уже сообщал об аукционе по продаже квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской в Ялте. Тогда стартовая цена составила более 240 тысяч евро.

Заявки на участие в аукционе принимались до 26 октября, участники должны были внести залог в размере 50% начальной стартовой цены.

Пропагандисты заявляли, что президентские супруги никогда не проживали в этой квартире, а лишь сделали косметический ремонт, покрасив стены.

Подробности о квартире Елены Зеленской в Ялте

Квартира в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия (Ялтинский горсовет) имеет площадь 119,5 квадратных метров. В апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела ее за 164 тысяч долларов.

В Ливадии зарегистрировано и паркоместо площадью 16,1 квадратных метров.

Дом расположен на 5-м этаже дома, с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец, который когда-то был домом отдыха последнего русского царя Николая II, расстрелянного большевиками в 1918 году.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма заявили о "национализации" квартиры первой леди Украины Елены Зеленской.

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