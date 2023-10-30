Квартиру Зеленских в Ялте продали на аукционе: оккупанты сообщили, за сколько дом ушел с торгов

Оккупационные власти Крыма "национализировали" собственность супругов в поселке Ливадия.
Недвижимость Владимира и Елены Зеленских в Крыму в ЖК "Император " была продана в ходе торгов за 44,3 миллиона рублей (свыше 476 тыс. долларов США), что на 20 миллионов выше заявленной стоимости.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Оккупационные власти Крыма устроили открытый аукцион в понедельник, 30 октября, где, по опубликованным результатам, победила так называемая Ольга Николаевна Липовецкая из Москвы.
За дом Зеленских соревновались Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победила Ольга Липовецкая, предложив сумму 44 миллиона 356 тысяч рублей.
Шаг аукциона составил 1,2 миллиона рублей.
Ранее ТСН.ua уже сообщал об аукционе по продаже квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской в Ялте. Тогда стартовая цена составила более 240 тысяч евро.
Заявки на участие в аукционе принимались до 26 октября, участники должны были внести залог в размере 50% начальной стартовой цены.
Пропагандисты заявляли, что президентские супруги никогда не проживали в этой квартире, а лишь сделали косметический ремонт, покрасив стены.
Подробности о квартире Елены Зеленской в Ялте
Квартира в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия (Ялтинский горсовет) имеет площадь 119,5 квадратных метров. В апреле 2013 года Елена Зеленская приобрела ее за 164 тысяч долларов.
В Ливадии зарегистрировано и паркоместо площадью 16,1 квадратных метров.
Дом расположен на 5-м этаже дома, с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец, который когда-то был домом отдыха последнего русского царя Николая II, расстрелянного большевиками в 1918 году.
Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма заявили о "национализации" квартиры первой леди Украины Елены Зеленской.
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