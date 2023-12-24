"Квартиры нет, а платежки приходят": во временно оккупированном Мариуполе разносят квитанции по разрушенным домам

Жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на квитанции за коммунальные услуги, которые начали разносить по домам.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.

Большая часть мариупольцев нет ни тепла, ни электроэнергии – а платежки получают. Более того, их принесли даже в разрушенные квартиры, где никто не живет.

С такой ситуацией столкнулись владельцы квартир в доме по улице Богдана Хмельницкого. В полностью разрушенные квартиры, где нет жильцов, принесли квитанции за электроэнергию. Мариуполь снял видео, чтобы показать этот абсурд.

А вот жители дома по ул. Зелинского, 41а получили платежки за отопление. Но есть нюанс – в квартирах его нет.

"Под чем их складывали! Тепла нет, но вы платите", — возмущены мариупольцы.

"Оккупанты обещали мариупольцам бесплатные коммунальные услуги, но это оказалось очередным фейком. Равно как и обещанные компенсационные квартиры. Захватчики пытаются лишь нажиться на горожанах, пока у них есть такая возможность", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 20 декабря, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.

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