Квас, голубцы и сырники покорили блоггера из США: реакция, что разлетелась по Сети

Блогер пробует украинские блюда

Блогер из Лос-Анджелеса Уильям Сереметис, имеющий около 1,4 млн подписчиков в TikTok, попробовал популярные блюда украинской кухни.

Во время посещения местного заведения Mom, Please с национальным меню он поделился впечатлениями со своей аудиторией и рассказал, что больше всего его поразило.

Свой обзор блогер выложил в TikTok.

Украинская кухня покорила американца — реакция стала вирусной

По дороге в ресторан блогер слушал украинскую музыку, в частности, песню Олега Скрипки «Весна». Уже на месте он заказал комплекс самых известных украинских блюд — закуски, десерты и напитки. На столе у него появились борщ, сало с черным хлебом, солью и зеленым луком, голубцы со сметаной, бублики с вареньем и квас.

Первые дегустации вызывали у него бурные эмоции.

«О Боже, — воскликнул блогер, отведав голубцы со сметаной. - Это невероятно!».

Вкус кваса он описал как нечто среднее между пивом и соевым соусом, а борщ назвал супом со свеклой и говядиной, добавив: «Черт!».

Особенно ему понравились сырники с вареньем и ягодами, а также травяной чай с имбирем, лимоном и медом.

В видео Сереметис также упомянул известные факты об Украине — географический центр Европы, экспорт зерна, самую глубокую станцию метро и вышиванку.

В завершение он обратился к зрителям на украинском: «Привіт», «Вибачте», «Дуже приємно познайомитися».

