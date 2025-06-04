Студенты на дистанционке могут потерять отсрочку: что известно об инициативе

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

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Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института Ксения Семенова призвала приравнять дистанционную форму обучения в университетах к заочной.

Об этом она написала в Facebook.

Дистанционку Семенова назвала «квазиучебой», ведь, по ее мнению, нет контрой занятий, реального преподавания и обучения. Зато есть спрос. Ведь студенты могут при этом работать, не учиться, но получить диплом и отсрочку от мобилизации.

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Заметим, что заочная форма обучения не дает права на отсрочку.

«Во многих университетах дистанционная форма — это квазиучеба. То есть нет контроля занятий, нет реального преподавания, нет реального обучения. Спрос есть. Потому что отсрочка. Хотя тоже не очень это мне ясно, потому что студенты же не призывного возраста. Можно иметь фултайм работу, можно не слишком заморачиваться, не нужно реально учиться, но диплом будет», — пишет и.о. ректор Киевского авиационного института.

Семенова признает, что некоторых элементов дистанционки действительно иногда нельзя избежать. Однако если обучение на 100% дистанционное, его нельзя называть очным.

«Окей, элементов дистанционки невозможно избежать. Лектор не в Украине, либо зимой нет нормальных условий, либо нет укрытий на всех одновременно, тогда часть занятий проходит онлайн. Но как долго университеты смогут полностью дистанционное обучение называть очкой? В 2025 году на этой вступительной кампании абитуриенты некоторых универов будут поступать на очную, но будут получать фактически дистанционную форму», — рассуждает педагог.

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Она предлагает при поступлении разделять и четко сообщать абитуриентам, где будет дистанционка, а где нужно будет реально посещать занятия, «чтобы не формировать у людей ложные ожидания и не отсчитывать их после первого семестра».

Также Семенова обратились в Минобразования с рядом вопросов:

Как долго можно будет дистанционно называть очной?

Будет ли государство всегда платить за бюджетные места на таком формате?

Может, чтобы не убить прифронтовые университеты, на дистанционной тоже будет отсрочка?

Вернется ли когда-нибудь объективная дифференциация между очной и дистанционной?

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Дата публикации 15:04, 13.05.25 Количество просмотров 147 Проверка студентов! Мужчин старше 25 лет могут отчислить с обучения