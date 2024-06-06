Квоты на грабеж: кто покупает украинское зерно с оккупированных территорий

Украинскую агропродукцию с оккупированных территорий продают, в частности, в Евросоюз, что нарушает установленный санкционный режим.

Журналисты проекта "Схемы" и объединение украинских хакеров KibOrg установили, куда продают награбленную украинскую агропродукцию с оккупированных территорий Херсонской области. В частности, расследователи отследили маршруты, по которым в 2023 году российские компании вывезли за границу почти 34 тысячи тонн украинского зерна.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Так, утечка массива документов позволила установить, что пшеницу купили Азербайджан и Турция, кукуруза попала в Сирию, ячмень продали в Иран, а горох – в Испанию.

Известно, что на вывоз агропродукции из оккупированной Херсонщины установлены квоты и льготные пошлины. А в некоторых случаях, российские компании вообще не платят таможенные платежи.

Вывоз зерна из региона лично контролирует так называемый губернатор оккупированной части области Владимир Сальдо, который до войны был мэром Херсона. Именно его подпись стоит на всех разрешениях, полученных российскими трейдерами.

Украинское зерно вывозится фурами в порты Крыма, откуда его транспортируют морем, а также вглубь территории РФ. А дальше награбленное уже продается как российская продукция.

"Приобретение товаров с оккупированных территорий для стран ЕС является нарушением санкционного режима, который делает невозможным любую торговую деятельность, связанную с оккупированными территориями. Для государств, которые санкции в отношении России не ввели, ситуация сложнее, и зависит от позиции каждой отдельной страны", – прокомментировал ситуацию Богдан Бернацкий, консультант организации Project Expedite Justice, которая занимается расследованием военных преступлений.

Участие в хищении украинского зерна принимают около десятка российских компаний, подавших заявки и получивших весомые скидки на экспорт. По подсчетам журналистов, стоимость экспортированного по такой схеме зерна с оккупированных территорий Херсонской области в прошлом году составила 6,2 миллиона евро.

И это лишь капля в море – стоимость только 34 тысяч тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и гороха, поставки которых в 2023 году подтверждаются информацией из базы мирового импорта/экспорта Import Genius и данных по утечке российской таможни.

По данным Nasa Harvest, в прошлом году на оккупированных территориях Херсона собрали по меньшей мере 6,4 миллиона тонн только пшеницы. Так что стоимость награбленного составляет миллиарды евро.

В этом году российские власти продлили квоты на грабеж украинской агропродукции. Вывоз зерна с оккупированных территорий продолжается. Безнаказанно. Пока что.

Напомним, россияне вывозят из временно оккупированного Донбасса оборудование для промышленности. Грабеж совершается подрядчиками-коллаборантами под наблюдением солдат ВС РФ.

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