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- Украина
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Kyiv City Express сменил маршруты после ночной атаки на Киев: какие рейсы не будут курсировать
Имеются изменения в маршрутах транспорта в Киеве.
Из-за последствий ночной атаки по Киеву сегодня, 16 августа, часть рейсов Kyiv City Express не будет курсировать полным кольцом.
Об этом сообщает Kyiv City Express.
Временное движение между станциями Святошин – Почайна отменено для следующих рейсов:
А02, А04, А06, А08, А10, А11, А12, А13.
В то же время рейсы Б01, Б02, Б04, Б06, Б08, Б10, Б11, Б13, Б14, Б15 будут курсировать по сокращенному маршруту Дарница – Радужный вместо полного маршрута Дарница – Почайна – Святошино.
В Kyiv City Express извинились перед пассажирами за неудобства и отметили, что специалисты работают над скорейшим возобновлением движения полным кольцом.
О дополнительных изменениях в работе Kyiv City Express будут сообщать отдельно.
Напомним, в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 8 до 30 грн. Также обсуждают подорожание месячного проездного почти до 5 тысяч гривен. В КГГА объясняют это необходимостью пересмотра тарифов из-за реальных затрат на перевозку.