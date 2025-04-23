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ТСН в социальных сетях

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$50 000 за выезд: в Киеве полиция разоблачила схему побега уклонистов за границу (фото)

Киевлянин делал фейковые справки и переправлял ухилянцев.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Задержание организатора схемы

Задержание организатора схемы / © Головне управління Нацполіції у місті Києві

В Киеве полицейские задержали мужчину, организовавшего схему незаконной переправки уклонистов за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

34-летний киевлянин за 50 000 долларов предлагал уклонистам изготовить поддельные военно-учетные документы с отметкой о снятии с учета или «липовую» медицинскую документацию. Кроме того, имея связи в медучреждениях, он мог обеспечить и подлинные документы с фейковыми диагнозами.

Полиция задержала организатора и провела обыски у его квартиры, автомобилей и гаражей. Изъяли около 30 000 долларов, 1 140 евро, более 26 000 гривен, а также оружие, гранаты, боеприпасы и поддельное удостоверение правоохранителя.

/ © Головне управління Нацполіції у місті Києві

© Головне управління Нацполіції у місті Києві

Мужчине объявили подозрение за незаконную переправку лиц через границу. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 миллионов гривен. Если его вину докажут, то ему грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

/ © Головне управління Нацполіції у місті Києві

© Головне управління Нацполіції у місті Києві

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники раскрыли очередную попытку незаконного выезда из Украины под видом супружеской пары.

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