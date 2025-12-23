Атака на Киев и область: количество пострадавших выросло

Последствия атаки на Киевскую область

В результате российской атаки на Киевскую область 23 декабря количество пострадавших возросло до пяти человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в официальном Telegram-канале КМВА.

По уточненным данным, в Вышгородском районе в результате обстрела произошел пожар в частном двухэтажном доме. Погибла 76-летняя женщина. Еще три человека — 1975, 1976 и 2009 годов рождения — получили осколочные ранения.

Кроме того, зафиксированы разрушения в Обуховском районе. Там в двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На местах работают экстренные службы, последствия атаки уточняются.

Напомним, в результате массированной атаки в Одесской области под ударами оказались гражданские объекты - энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.

Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.