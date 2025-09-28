- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 1417
- Время на прочтение
- 1 мин
Аварийно-спасательные работы в Киеве завершены: известно окончательное количество жертв и пострадавших
Аварийно-спасательные работы в Киеве после массированной атаки завершены.
В Киеве полностью завершены аварийно-спасательные работы после массированной российской атаки.
Столичные службы обнародовали окончательные данные о погибших и пострадавших.
Всего в результате удара погибли 4 человека, среди которых, к сожалению, один ребенок. Еще 13 человек получили ранения и были признаны пострадавшими.
Для оказания поддержки пострадавшим на месте работали психологи ГСЧС, помощь которых получили 25 человек.
К ликвидации масштабных последствий атаки были привлечены значительные силы: более 300 спасателей и около 70 единиц техники работали, чтобы разобрать завалы и оказать помощь.
Напомним, что этой ночью Россия атаковала Киев и пригород столицы дронами и ракетами.