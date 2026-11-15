Автосалон Porsche в Киевской области прекратил работу: что стало причиной

Уничтоженный автосалон Фото: "Порше запад"

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На Киевщине в результате ночной российской атаки получил повреждения дилерский центр «Порше Запад». Из-за последствий обстрела автосалон временно прекратил работу.

Об этом сообщили представители дилерского центра.

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По их словам, в результате ночного удара по Киеву и области здание автоцентра получило повреждения. В то же время, все сотрудники остались невредимыми.

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"К счастью, вся наша команда цела и в безопасности", - отметили в компании.

Работники уже начали ликвидацию последствий обстрела и работают над скорейшим возобновлением работы автосалона.

Когда именно дилерский центр снова будет принимать клиентов, пока неизвестно. В компании пообещали дополнительно сообщить о возобновлении работы.

Напомним, 15 ноября российские войска повторно атаковали Киевщину. В Вышгородском районе в результате удара повреждено складское помещение промышленного предприятия, где вспыхнул пожар. Как сообщили в ГСЧС, травмировался мужчина 1940 года рождения, которому была оказана необходимая медицинская помощь.

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Спасатели ликвидировали пожар и продолжили разбирать поврежденные конструкции и проливать их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Также ранее сообщалось, что российские войска совершили массированную атаку на Одесщину. В разных районах области, в частности в Одессе, повреждена гражданская инфраструктура. В результате ударов возникли пожары, разрушены автомобильный центр и складские помещения.

По информации местных Telegram-каналов, произошел пожар в автосалоне Mercedes-Benz в Одессе после попадания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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