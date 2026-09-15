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АЗС Киевщины будут работать по-новому во время тревог: что решила КОВА
После серии атак РФ на топливную инфраструктуру АЗС Киевщины получат больше данных о воздушных угрозах и смогут более оперативно изменять режим работы во время тревог.
Автозаправочные комплексы Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которой пользуются Силы обороны. Это должно помочь АЗС быстрее реагировать на угрозу в ходе российских атак.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Решение принял Совет обороны Киевской области, а его реализацию будет координировать КОВА.
По словам Ткаченко, ответственные работники АЗС смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей и на ее основе принимать решение о работе заправок.
«Простыми словами: АЗС больше не придется ориентироваться только на всеобщее объявление воздушной тревоги. У них будет больше информации о конкретной угрозе и смогут заблаговременно реагировать, чтобы обезопасить работников и людей, находящихся на территории заправки», — пояснил Ткаченко.
В КОВА отмечают, что такое решение было принято на фоне последних российских атак, которые показали, что автозаправочные станции и другие объекты топливной инфраструктуры также могут находиться под угрозой.
"Наша задача - дать максимум доступных инструментов, чтобы они могли видеть опасность раньше и вовремя на нее реагировать", - подчеркнул глава КОВА.
Ткаченко также призвал водителей не игнорировать сигналы об опасности и следовать указаниям работников АЗС о работе заправочных комплексов во время воздушных тревог.
Россия бьет по АЗС Украины: последние новости
Россия начала целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Киеве. Через два дня дроны ударили по АЗС в Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах, причем заправка возле метро «Почайная» подверглась атаке дважды.
Эксперт топливного рынка Сергей Куюн считает, что таким образом Россия пытается посеять панику среди гражданского населения. По его словам, подобная тактика уже давно применяется в прифронтовых регионах, где под ударами оказались более 300 АЗС.
В то же время Куюн отмечает, что даже массированные атаки по заправкам вряд ли способны вызвать дефицит горючего. В Киеве работает около 250 АЗС, а в Киевской области – примерно 570.
По его словам, около 80% станций, поврежденных в прифронтовых регионах, впоследствии возобновляют работу.