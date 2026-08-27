Беспилотник упал на проезжую часть в Киеве: Кличко сообщил первые детали

Виталий Кличко / © Associated Press

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В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на проезжую часть дороги. По предварительной информации, пострадал один человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Инцидент произошел в центральной части города. Другие подробности пока не сообщаются.

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Еще по одному адресу в Голосеевском районе произошло падение обломков БПЛА и возгорание кровли двухэтажного нежилого здания.

"Экстренные службы на месте", - заявил городской голова.

Россия с ночи обстреливает Киев: что известно

Напомним, ночью и утром 26 августа Россия нанесла удар по Киеву. Из-за вражеских обстрелов в Шевченковском районе повреждены два учебных заведения. В одной из гимназий выбиты окна и существенно повреждены корпуса.

Утром в столице снова раздались взрывы — городские власти сообщили об атаке беспилотников и работе сил ПВО.

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Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за вражеских БПЛА над городом.

По данным мониторинговых каналов, во время атаки россияне применяли, в частности, реактивные "Шахеды". Громкие взрывы слышали в нескольких районах столицы.

Кроме того, в ночь на 27 августа оккупанты атаковали Киевщину, в результате чего в Бориспольском районе вспыхнул сильный пожар на складских помещениях, предварительно — на комплексе ROZETKA. Пострадали два жителя — 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Разрушения и повреждения получили склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.

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