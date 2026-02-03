Более 1100 домов остались без тепла, из труб сливают воду: что происходит в Киеве после обстрела

Пункты обогрева в Киеве

Реклама

В результате массированного удара врага по критической инфраструктуре Киева более 1100 жилых домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без теплоснабжения.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Ночью был сильно поврежден объект инфраструктуры, обеспечивающий тепло для этих домов. Специалисты оценивают масштабы повреждений и перспективы восстановления.

Реклама

Чтобы избежать размерзания систем отопления, утром в домах слили воду. Город уже разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева: в Дарницком районе – 5, в Днепровском – 4, подключенных к мобильным котельным, где можно находиться днем и ночью.

ГСЧС дополнительно организовала 36 пунктов обогрева в Дарницком районе (на 20 локациях) и 27 пунктов в Днепровском (также на 20 локациях). Адреса и актуальную информацию о пунктах можно найти на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться организованными пунктами обогрева для возобновления теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что столица и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике.

Реклама

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что в ночь на 3 февраля РФ осуществила массированную атаку по энергосистеме восьми областей Украины. Враг целенаправленно бил по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, работавших в режиме обогрева жилых районов. Из-за ударов в условиях экстремальных морозов до -25°C без тепла остались сотни тысяч семей.