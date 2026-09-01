Более 200 тысяч киевлян могут временно переселить зимой: кого внесли в списки

ВПО

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В Киеве формируют списки людей, которых в случае продолжительных зимних отключений света и отопления могут временно переселить в специально подготовленные заведения.

Об этом сообщает корреспондент "Суспільного".

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В списки уже внесли более 200 тысяч киевлян. Речь идет прежде всего о маломобильных людях, людях с инвалидностью, одиноких жителях и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

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В то же время, переселение будет добровольным. По данным КГГА, согласие на него дали около двух тысяч человек.

В городской администрации объясняют, что людей могут перемещать, если из-за длительного отсутствия электроэнергии и отопления оставаться дома станет опасно или они не смогут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

«Главная задача, чтобы за домами были закреплены социальные работники и в случае чего они имели контакты и сразу звонили по телефону, а не делали это из-за объявления в кризисных ситуациях», — рассказала заместитель городского головы Киева Марина Хонда.

Где будут размещать людей

Среди возможных мест временного проживания рассматривают пансионаты, санатории, больницы и гостиницы.

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В одном из таких центров уже подготовили 60 койко-мест. Есть отдельные комнаты для мужчин и женщин, помещения для семей, постельное белье, средства гигиены и трехразовое питание.

Для перевозки планируется использовать специальный транспорт. При необходимости к помощи могут привлекать районные организации Красного Креста.

По данным КГГА, в столице проживает более 16 тысяч детей с инвалидностью, более 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких людей.

Окончательный перечень заведений, где смогут размещать людей в случае продолжительных блекаутов, город пока не обнародовал.

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Отопительный сезон в Украине: чего ждать зимой

Предстоящий отопительный сезон в Украине может стать одним из самых сложных в последние годы. Особенно серьезные риски остаются для Киева из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Народный депутат Сергей Козырь ранее заявлял, что значительная часть теплоэлектроцентралей повреждена или разрушена, а их быстрое восстановление невозможно.

По его словам, подготовка к зиме и реализация плана устойчивости отстают от графика.

«Зима будет очень тяжелой. Надо готовиться. Людям следует задуматься, как они будут ее проходить», — подчеркнул Козырь.

Премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал, что зима 2026-2027 годов может быть не легче, а даже сложнее предыдущей из-за усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

На подготовку к отопительному сезону и реализацию планов устойчивости правительство выделило 35 млрд грн.

Кроме того, около 19,5 тысяч школ и детсадов уже снабжены генераторами, солнечными панелями или накопителями энергии. Еще 220 заведений должны получить дополнительное оборудование.

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