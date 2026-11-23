Поисково-спасательные работы продолжаются

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В Дымере Киевской области спасли 79-летнюю Валентину после удара по 5-этажке. Чтобы добраться до женщины, спасатели почти вручную разобрали завалы пяти этажей. Ее обнаружили под плитами на первом этаже. Она была в сознании, смогла назвать свое имя.

Об этом рассказала спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в комментарии Новини.LIVE.

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Спасатели держали Валентину за руку, пока медики добирались до нее под завалами и оказывали первую помощь. Затем чрезвычайники обрезали конструкции, чтобы вынести женщину через отверстие. Сейчас она находится в больнице.

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Во время поисков несколько раз объявляли минуты тишины. Голоса Валентины и 7-летнего Давида спасатели услышали уже при разборе завалов. Мальчика также спасли, он под наблюдением врачей.

«Они не кричали, потому что находились в достаточно тяжелом состоянии. Даже дважды или трижды за ночь у нас были минуты тишины, когда все умолкали, выключалось электроснабжение, автомобили не работали. Но даже тогда не было никаких сигналов. А когда проводился разбор завалов, то парни услышали голоса», — отметила спикер.

По последним данным, которые сообщила Виктория Рубан, также известно об 11 погибших.

Российская атака на Дымер — главное

В ночь на 22 ноября Россия атаковала дронами Киевскую область. В поселке Дымер, что в Вышгородском районе, поврежден пятиэтажный жилой дом.

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Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до 11 человек. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В частности, спасатели вытащили из-под завалов разрушенной российским ударом многоэтажки 7-летнего мальчика по имени Давид. Ребенок провел под завалами дома почти 14 часов.

Сначала спасатели нашли вещи, которые опознали родные. Впоследствии им удалось добраться и до самого Давида. Когда мальчик увидел спасателей, начал не спеша и без паники с ними разговаривать, постоянно говорил, что все хорошо. Ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

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