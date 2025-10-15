ТСН в социальных сетях

Бытовая ссора обернулась убийством: в Киевской области мужчина до смерти избил сожительницу

В Ржищеве на Обуховщине 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

Кирилл Шостак
Полиция Киевщины задержала злоумышленника

В городе Ржищев Киевской области 48-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Трагедия произошла после ссоры между гражданскими супругами. Во время конфликта мужчина нанес 47-летней женщине многочисленные ушибы руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в столице полицейские задержали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за мольфара и выманивал у людей деньги. Он обещал "снять порчу" и найти пропавших родственников в соцсетях.

