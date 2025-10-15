- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
Бытовая ссора обернулась убийством: в Киевской области мужчина до смерти избил сожительницу
В Ржищеве на Обуховщине 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.
В городе Ржищев Киевской области 48-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Трагедия произошла после ссоры между гражданскими супругами. Во время конфликта мужчина нанес 47-летней женщине многочисленные ушибы руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.
Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в столице полицейские задержали 28-летнего мужчину, который выдавал себя за мольфара и выманивал у людей деньги. Он обещал "снять порчу" и найти пропавших родственников в соцсетях.