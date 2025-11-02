Графики отключений в Киевской области на 3 ноября: кто останется без электричества

Отключение света в Киевской области / © iStock

В Киевской области в понедельник, 3 ноября, планируют вводить стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщила компания ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ограничения электроснабжения производятся для сбалансирования энергосистемы Украины и предупреждения аварийных отключений.

График отключений на 3 ноября

Графики отключения света в Киевской области 3 ноября. / © ДТЕК

1.1 очередь – свет будет весь день (ON)

1.2 очередь – свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 (OFF)

2.1 очередь – отключение с 18:30 до 22:00 (OFF)

2.2 очередь – отключение с 18:30 до 22:00 (OFF)

3.1 очередь – свет весь день (ON)

3.2 очередь – свет весь день (ON)

4.1 очередь – свет весь день (ON)

4.2 очередь – свет весь день (ON)

5.1 очередь – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00 (OFF)

5.2 очередь – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00 (OFF)

6.1 очередь – свет весь день (ON)

6.2 очередь – свет весь день (ON)

В случае изменений в графике ДТЭК обещает оперативно сообщать о них в своем Telegram-канале.

Также напомним, что стабилизационные отключения электроэнергии запланированы и в Киеве. Узнайте, когда будут выключать свет 3 ноября 2025 года.