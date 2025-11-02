- Дата публикации
Графики отключений в Киевской области на 3 ноября: кто останется без электричества
ДТЭК обнародовал графики стабилизационных отключений электроэнергии на 3 ноября в Киевской области. Узнайте, в каких очередях и в какое время света не будет.
В Киевской области в понедельник, 3 ноября, планируют вводить стабилизационные графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщила компания ДТЭК Киевские региональные электросети.
Ограничения электроснабжения производятся для сбалансирования энергосистемы Украины и предупреждения аварийных отключений.
График отключений на 3 ноября
1.1 очередь – свет будет весь день (ON)
1.2 очередь – свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00 (OFF)
2.1 очередь – отключение с 18:30 до 22:00 (OFF)
2.2 очередь – отключение с 18:30 до 22:00 (OFF)
3.1 очередь – свет весь день (ON)
3.2 очередь – свет весь день (ON)
4.1 очередь – свет весь день (ON)
4.2 очередь – свет весь день (ON)
5.1 очередь – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00 (OFF)
5.2 очередь – свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00 (OFF)
6.1 очередь – свет весь день (ON)
6.2 очередь – свет весь день (ON)
В случае изменений в графике ДТЭК обещает оперативно сообщать о них в своем Telegram-канале.
Также напомним, что стабилизационные отключения электроэнергии запланированы и в Киеве. Узнайте, когда будут выключать свет 3 ноября 2025 года.