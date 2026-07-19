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Четвертый день протестов в центре Киева: что скандируют в центре столицы
В центре Киева проходит четвертый день протестов после отставки Михаила Федорова.
В Киеве возле театра имени Ивана Франко продолжается акция протеста, вызванная отставкой Михаила Федорова с должности министра обороны. На месте уже собралось несколько сотен человек.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Участники требуют изменений в военном руководстве, реформировании армии и надлежащего отношения командования к украинским военнослужащим. Среди лозунгов протестующих также звучит требование отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Протесты в поддержку Федорова: что известно
Это уже четвёртый день акций в столице. Протесты после кадрового решения по Федорову проходят также в других городах Украины. Участники выступают за его возвращение в Министерство обороны и критикуют подходы действующего военного руководства.
Ранее решение президента Владимира Зеленского перезагрузить правительство вызвало общественное недовольство. Люди выходили на улицы с плакатами о проблемах в армии, необходимости ее модернизации и отказе от устаревших управленческих подходов.
Член наблюдательного совета «Укрзалізниці» и внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что в ОП услышали сигнал от протестующих. В то же время, по его словам, для подготовки и реализации соответствующих решений нужно время.