Чрезвычайный уровень угрозы: жителей Киевской области предупредили об опасном погодном явлении

Лесной пожар. / © Associated Press

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В период с 21 по 23 августа на территории Киевской области и в самой столице будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сухие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения огня в экосистемах при наличии малейшего источника открытого возгорания.

Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз пожарной опасности по Киевской области на 21-23 августа / © Укргидрометцентр

Угроза для экосистем Киевщины

Согласно опубликованной прогностической карте, в зоне самого высокого, «красного» риска оказалась практически вся область. Чрезвычайная пожарная опасность угрожает непосредственно Киеву, а также Чернобылю, Тетереву, Фастову, Белой Церкви, Мироновке, Борисполю, Барышевке и Яготину.

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Спасатели и синоптики еще раз призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе. Разведение костров, брошенный окурок или сжигание сухостоя могут мгновенно спровоцировать экологическую катастрофу, которая уничтожит гектары лесов.

Пожарная опасность в Украине

Следует отметить, что в ближайшие дни почти по всей территории страны будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности . В течение 18-20 августа критическая ситуация с вероятностью возгорания экосистем фиксируется в большинстве центральных, южных, восточных и северных регионов Украины.

Как свидетельствует карта Укргидрометцентра, подавляющая часть нашего государства окрашена в тревожный красный цвет. Исключением стали только западные регионы: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области остаются в безопасной зеленой зоне, где риск возникновения пожаров отсутствует.

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