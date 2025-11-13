Что будет с Киевом в случае блэкаута: объявят ли эвакуацию столицы

Эвакуация населения / Иллюстративный фото / © УНІАН

В случае полного блэкаута в Киеве , вызванного продолжительным отсутствием электроэнергии в результате российских атак, власти могут эвакуировать часть жителей столицы. Хотя официально в Департаменте муниципальной безопасности КГГА утверждают, что эвакуация населения в условиях блэкаута действующими планами не предусмотрена, источник в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтверждает, что на самом деле уже разработан тайный план вывоза части горожан.

Об этом пишет «Суспільне».

Официальная позиция КГГА: эвакуация не предусмотрена

В ответе на запрос издания Департамент муниципальной безопасности КГГА сослался на Кодекс гражданской защиты и постановление Кабинета Министров № 841, где четко прописаны условия, при которых власти должны организовать централизованную эвакуацию населения, а также материальные и культурные ценности.

Согласно этим документам, людей будут вывозить только в случае:

техногенных аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ;

природных катастроф, в том числе наводнения, землетрясения, лесных и торфяных пожаров, оползней;

вооруженных конфликтов.

Исполняющий обязанности директора департамента Андрей Касьян отметил, что райадминистрации ежегодно корректируют планы с учетом возможных угроз. Однако, по его словам, эвакуацию киевлян в случае блэкаута действующие планы не предусматривают.

В то же время в КГГА заверили, что на случай длительных блэкаутов в Киеве «обустроены и функционируют на должном уровне» 1073 «Пункты несокрушимости» . Большинство из них расположены в школах.

Инсайдерская информация: план эвакуации существует

В то же время источник издания в КГВА, утверждающий, что ознакомлен с соответствующими документами, предоставил противоположную информацию. По его данным, в столице действительно разработан и утвержден Советом обороны Киева план эвакуации населения.

«В Киеве документально наработан план по эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», - отметил собеседник Общественного.

Планами предполагается, что часть киевлян будет покидать город на своих автомобилях. Однако точное количество людей и сроки, в течение которых должна быть проведена эвакуация, собеседник не уточнил, отметив, что эта информация является государственной тайной .

Источник также подтвердил, что отдельно утвержденный вместе с военными секторальный план обороны Киева на случай повторного российского вторжения, которое будет угрожать столице, в частности, предусмотрен сценарий нарушения государственной границы со стороны Беларуси.

Напомним, в Киеве готовят новую инициативу - эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Реализация этого проекта позволит оперативно спасти людей, если случится какое-нибудь ЧП.