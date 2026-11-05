Что действительно происходит со светом в Киеве: в КГГА честно ответили

Что сейчас со светом в Киеве / © Associated Press

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В Киеве удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, столица остается зависимой от общего состояния энергосистемы Украины, поэтому любые изменения в ее работе влияют на электроснабжение города.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по энергообеспечению столицы и отопительного сезона, передает "РБК-Украина".

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По его словам, после масштабных обстрелов ситуацию в энергосистеме Киева удалось стабилизировать, однако город не может функционировать вне зависимости от объединенной энергосистемы страны.

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«Киев зависит от ситуации в объединенной энергосистеме. Все процессы в нем влияют и на энергообеспечение столицы», — пояснил чиновник.

Что с отоплением и водоснабжением в Киеве

Пантелеев сообщил, что подключение отопления в столице продолжается по плану. По его словам, работы производятся без критических отклонений.

В то же время, после российских атак в Киеве возникали существенные перебои с водоснабжением.

В настоящее время городские власти работают над обеспечением резервного питания централизованных систем, чтобы повысить их устойчивость к возможным новым обесточениям. Однако генераторы не способны полностью обеспечить работу столичного водопровода, поскольку централизованная система требует гораздо большей мощности.

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Отключение света 5 ноября: какие графики действуют в Украине

Напомним, в четверг, 5 ноября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По данным «Укрэнерго», ограничения будут применять на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59.

Для бытовых потребителей предусмотрено от двух до четырех очередей отключений. Промышленные предприятия будут также работать в условиях ограничения мощности.

Причиной остаются последствия массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может изменяться и призывают экономно потреблять электроэнергию.

Актуальные графики отключений по областям – в материале ТСН.ua.

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