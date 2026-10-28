Что осталось после удара по Южному мосту: в КГГА сообщили результаты обследования

Южный мост / © УНИАН

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После российского удара 27 октября на Южном мосту в Киеве обнаружили повреждение нескольких элементов конструкции — железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, инфраструктуры метро и инженерных сетей.

Об этом сообщили в КГГА.

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В то же время, на части моста критических повреждений не обнаружили, поэтому КП «Киевавтодоргород» уже проводит там первоочередные восстановительные работы.

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Насколько серьезно пострадала вся конструкция, станет ясно после завершения специальных обследований. Специалисты производят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, следят за развитием дефектов и выполняют проверочные расчеты.

Акт с результатами обследования ожидается в начале следующей недели. После этого определят, как именно будут восстанавливать мост и наземный участок «зеленой» линии метро.

Удар баллистикой по Южному мосту

Во время атаки на Киев российские войска применили до 16 баллистических ракет – «Искандер-М» и С-400. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, несколько баллистических ракет попали именно в Южный мост.

В то же время какие именно ракеты нанесли конкретные повреждения, должны установить специалисты на месте.

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Игнат подчеркивал, что даже прямые попадания не означают автоматического разрушения такого масштабного сооружения.

«Конечно, это полотно можно восстановить, ведь мосты не так легко разрушить, как некоторые думают. Но это все равно создает определенные неудобства. На восстановление нужно время», - отметил он.

Что уже удалось восстановить

КП «Киевский метрополитен» уже возобновило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, а также движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор».

Работы на других поврежденных инженерных сетях продолжаются. Коммунальные службы работают круглосуточно.

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В Киеве запустили дополнительные электрички между берегами

После атаки движение по Южному мосту перекрывали в обоих направлениях, из-за чего нагрузка на другие переправы через Днепр существенно возросла. Для сообщения между берегами "Укрзалізниця" также запустила дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик.

Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу по маршруту Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайная и обратно. Таким образом, они будут пересекать Днепр Дарницким и Северным мостами.

Вечером 27-30 октября предусмотрено 10 дополнительных рейсов:

Д07: Выдубичи (15:57) - Дарница (16:08) - Почайная (16:44);

Д08: Почайная (15:59) - Дарница (16:25) - Выдубичи (16:52);

Д09: Почайная (16:59) - Дарница (17:26) - Выдубичи (17:45);

Д10: Выдубичи (17:00) – Дарница (17:11) – Почайная (17:44);

Д11: Выдубичи (17:53) - Дарница (18:04) - Почайная (18:44);

Д12: Почайная (17:59) - Дарница (18:24) - Выдубичи (18:44);

Д13: Выдубичи (18:55) - Дарница (19:07) - Почайная (19:43);

Д14: Почайная (18:59) - Дарница (19:24) - Выдубичи (19:46);

Д15: Выдубичи (19:58) - Дарница (20:10) - Почайная (20:45);

Д16: Почайная (19:59) - Дарница (20:24) - Выдубичи (20:42).

С 28 по 30 октября дополнительные рейсы будут курсировать также в утренние часы:

Д01: Выдубичи (05:52) - Дарница (06:06) - Почайная (06:44);

Д02: Почайная (05:59) - Дарница (06:24) - Выдубичи (06:44);

Д03: Выдубичи (06:52) - Дарница (07:06) - Почайная (07:44);

Д04: Почайная (06:59) - Дарница (07:24) - Выдубичи (07:44);

Д05: Выдубичи (07:52) - Дарница (08:04) - Почайная (08:44);

Д06: Почайная (07:59) - Дарница (08:24) - Выдубичи (08:44).

В «Укрзалізниці» отметили, что благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения в часы пик на этом маршруте составит от 15 минут.

В Киеве ограничат цены на такси во время тревог

Кроме того, после атаки на Южный мост в Киеве также договорились ограничить резкое удорожание такси во время тревог, остановки метро и других чрезвычайных ситуаций.

Мининфраструктуры и Минэкономики подписали соглашение с Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Максимальное повышение тарифа было ограничено 75% от базовой стоимости поездки.

К примеру, если обычная поездка стоит 200 грн, во время ограничений ее цена не должна превышать 350 грн, а при базовом тарифе 300 грн — 525 грн.

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