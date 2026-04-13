Депутат за $10 тысяч "спасал" призывников от мобилизации: подробности схемы

Депутат за $10 тысяч "решал" вопрос ТЦК / © Головне управління національної поліції Київської області

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении депутата городского совета из Тернопольщины, подозреваемого в коррупционной схеме уклонения от мобилизации. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По данным следствия, должностное лицо предлагало военнообязанным «услуги» по снятию с военного учета и оформлению бронирования за 10 тысяч долларов.

В частности, он уверял клиента, что имеет связи в территориальных центрах комплектования и на предприятиях критической инфраструктуры.

За деньги депутат обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы:

снять мужчину с розыска;

обновить военно-учетные документы без его присутствия;

организовать фиктивное трудоустройство;

оформить бронирование от мобилизации.

Правоохранители задержали фигуранта в феврале при извлечении неправомерной выгоды.

Ему сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Дело передано в суд.

В случае доказательства вины депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трое подельников, среди которых нотариус, присвоили квартиру и три участка земли в селе Крюковщина под Киевом.