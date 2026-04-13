Депутат за $10 тысяч "спасал" призывников от мобилизации: подробности схемы
Депутат подозревается в схеме уклонения от мобилизации. За $10 тысяч он обещал снять с розыска и оформить бронирование.
В Киеве завершили досудебное расследование в отношении депутата городского совета из Тернопольщины, подозреваемого в коррупционной схеме уклонения от мобилизации. Обвинительный акт уже направили в суд.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
По данным следствия, должностное лицо предлагало военнообязанным «услуги» по снятию с военного учета и оформлению бронирования за 10 тысяч долларов.
В частности, он уверял клиента, что имеет связи в территориальных центрах комплектования и на предприятиях критической инфраструктуры.
За деньги депутат обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы:
снять мужчину с розыска;
обновить военно-учетные документы без его присутствия;
организовать фиктивное трудоустройство;
оформить бронирование от мобилизации.
Правоохранители задержали фигуранта в феврале при извлечении неправомерной выгоды.
Ему сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Дело передано в суд.
В случае доказательства вины депутату грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что трое подельников, среди которых нотариус, присвоили квартиру и три участка земли в селе Крюковщина под Киевом.