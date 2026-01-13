ТСН в социальных сетях

Действительно ли Ирпень и Гостомель останутся без света до 15 января - Минэнерго отвечает

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что пока точного графика возобновления электроснабжения в Ирпене и Гостомеле нет.

Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Заместитель министра энергетики Николай Колесник прокомментировал ситуацию с электроснабжением в Ирпене и Гостомеле.

Журналисты обратились к нему с вопросом о прогнозах, появившихся в СМИ и сообщениях ДТЭК: якобы свет в городах не появится до 02:25 четверга, 15 января.

Колесник отметил, что официальных прогнозов относительно точных дат восстановления нет.

"Прошу пользоваться исключительно информацией от операторов ОСП, Укрэнерго и местных Облэнерго", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Только после их завершения можно определить график подачи электроэнергии по факту восстановления.

Напомним, с 01:30 12 января Ирпенская община осталась полностью обесточенной из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ в условиях сильных морозов. Также оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье.

Ранее в сети сообщалось, что Ирпень, Буча и Гостомель почти полностью обесточены после взрывов, а жители получали информацию о возможной подаче света только 15 января.

