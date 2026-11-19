Энергетики ДТЭК / © Associated Press

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В Яготинской общине Киевской области из-за повторных российских обстрелов сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Местные жители могут оставаться без света до девяти часов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

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По информации энергетиков, оборудование получило серьезные повреждения, поэтому его восстановление требует дополнительного времени.

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В Яготинской общине продолжает действовать временный график электроснабжения: от трех часов со светом и девять часов без электроэнергии.

Несмотря на постоянную угрозу новых российских ударов, ремонтные бригады не прекращают работу.

В ДТЭК отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть стабильное электроснабжение жителям общины.

Отключение света в Украине 19 ноября

Напомним, в четверг, 19 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии. Причина ограничений – последствия российских атак на энергосистему.

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Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Точное время отключения по конкретному адресу можно проверить на официальных ресурсах местных облэнерго. Также ТСН.ua собрал графики отключений света по регионам Украины.

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