Дом не выдержал: в Киеве обрушились остатки пятиэтажки, поврежденной российским ударом в июле

В Киеве обрушились остатки пятиэтажки / © ТСН

В ночь на 8 октября в Соломенском районе Киева частично обрушился жилой дом, который пострадал от удара дрона-камикадзе в начале июля.

Об инциденте сообщила журналистка ТСН.ua Наталья Нагорная, опубликовавшая видео ночного обвала.

По словам жителей, после июльского удара люди временно покидали свои квартиры, но большинство из них были вынуждены вернуться, поскольку альтернативного жилья не предоставили.

Несмотря на многочисленные обращения в городские службы и просьбу укрепить конструкцию или установить подпорки, дом оставался в аварийном состоянии. В теплое время года ремонтные работы не проводились, а крыша, поврежденная взрывом, так и не восстановили — хотя тендер на ремонт был объявлен.

Газоснабжение в здании отключено еще с момента прилета "шахеда".

По предварительным данным, во время ночного обрушения погибших и пострадавших нет, однако жителей эвакуировали. Люди остались без крова накануне холодов.

“В Киеве обрушилось многоэтажное здание, в которое летом влетел Шахед” .