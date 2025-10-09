ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Дом не выдержал: в Киеве обрушились остатки пятиэтажки, поврежденной российским ударом в июле

В Соломенском районе Киева ночью частично обрушился дом, который в начале июля получил удар дрона-камикадзе.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Киеве обрушились остатки пятиэтажки

В Киеве обрушились остатки пятиэтажки / © ТСН

В ночь на 8 октября в Соломенском районе Киева частично обрушился жилой дом, который пострадал от удара дрона-камикадзе в начале июля.

Об инциденте сообщила журналистка ТСН.ua Наталья Нагорная, опубликовавшая видео ночного обвала.

В Киеве обрушились остатки пятиэтажки. / © ТСН

В Киеве обрушились остатки пятиэтажки. / © ТСН

По словам жителей, после июльского удара люди временно покидали свои квартиры, но большинство из них были вынуждены вернуться, поскольку альтернативного жилья не предоставили.

Несмотря на многочисленные обращения в городские службы и просьбу укрепить конструкцию или установить подпорки, дом оставался в аварийном состоянии. В теплое время года ремонтные работы не проводились, а крыша, поврежденная взрывом, так и не восстановили — хотя тендер на ремонт был объявлен.

Газоснабжение в здании отключено еще с момента прилета "шахеда".

По предварительным данным, во время ночного обрушения погибших и пострадавших нет, однако жителей эвакуировали. Люди остались без крова накануне холодов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

В Киеве обрушилось многоэтажное здание, в которое летом влетел Шахед .

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie