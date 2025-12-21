ТСН в социальных сетях

418
1 мин

Драка со стрельбой в центре Киева: установили двух участников конфликта (видео)

Ночной конфликт у Бессарабской площади перерос в стрельбу. Полиция расследует инцидент по статье "хулиганство" и устанавливает участников.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве / © YouTube/поліція Києва

Дополнено новыми материалами

Полиция начала уголовное производство по факту массовой драки, которая произошла ночью в Шевченковском районе Киева вблизи Бессарабской площади во время комендантского часа.

Как сообщает полиция Киева, в ночь на 21 декабря около полуночи между двумя компаниями возник словесный спор, который перерос в потасовку прямо на улице. Конфликт сопровождался стрельбой.

«Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы», – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

В то же время, как сообщают пользователи соцсетей, в масштабном конфликте приняли участие более десяти иностранцев. По словам очевидцев, драка длилась около часа и сопровождалась стрельбой. Также в местных пабликах сообщают о пострадавших, среди которых военнослужащий.

Напомним, ранее в вагоне поезда синей ветки Киевского метрополитена на станции метро "Тараса Шевченко" молодой человек устроил драку с пассажиром, распылив при этом перечный газ из баллончика. Правонарушителя задержали полицейские.

