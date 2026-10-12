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Дрон попал в многоэтажку в Киеве: во дворе пылают автомобили, первые детали
В Дарницком районе столицы беспилотник попал в 25-этажный жилой дом.
В Дарницком районе Киева российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, попадание произошло на уровне 12-16 этажей. Также во дворе дома загорелись автомобили.
Экстренные службы уже направляются на место.
В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что один из прилетов мог произойти в районе детской площадки на территории ЖК Seven.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Сегодня, 12 октября, российские войска уже атаковали Киев беспилотниками. В столице работала ПВО. В Соломенском районе обломки БпЛА упали на открытой территории вблизи частных домов. В результате атаки пострадали три человека, помощь им оказали на месте.
Кроме того, накануне стало известно о значительных разрушениях на Киевщине после серии российских атак. В течение 10–11 октября беспилотники полностью уничтожили производственные мощности предприятия «КСМ ПРОТЕК», специализировавшегося на изготовлении смазочных материалов.
В компании сообщили, что в результате ударов были уничтожены производственные помещения, оборудование и инфраструктура. Работа предприятия полностью остановлена.